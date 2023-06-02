Іспанський голкіпер входить у плани Юргена Клоппа.
Адріан, getty images
02 червня 2023, 19:35
Ліверпуль збирається добре попрацювати на трансферному ринку в майбутнє вікно переходів, проте не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мерсисайдці підписали новий контракт з голкіпером Адріаном.
Іспанський футболіст входить у плани Юргена Клоппа на майбутній сезон.
В цій же кампанії Адріан провів лише один поєдинок, пропустивши один м'яч.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий активувати пункт про викуп Мак Аллістера у розмірі 70 млн фунтів.