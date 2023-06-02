Норвежець задоволений своїм становищем в лондонському клубі.
Мартін Едегор, getty images
02 червня 2023, 22:24
Арсенал збирається провести продуктивно трансферне вікно з метою посилення складу, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб проведе зустріч з Мартіном Едегором щодо нового контракта вже за декілька тижнів.
Стверджується, що норвезький півзахисник не збирається покидати Арсенал. Він відчуває себе щасливим у команді.
В цьому сезоні 24-річний футболіст провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 15 голами та вісьмома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едегор першим серед півзахисників Арсеналу з часів Фабрегаса забив 15 голів за сезон АПЛ.