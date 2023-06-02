Англія

Норвежець задоволений своїм становищем в лондонському клубі.

Арсенал збирається провести продуктивно трансферне вікно з метою посилення складу, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб проведе зустріч з Мартіном Едегором щодо нового контракта вже за декілька тижнів.

Стверджується, що норвезький півзахисник не збирається покидати Арсенал. Він відчуває себе щасливим у команді.

В цьому сезоні 24-річний футболіст провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 15 голами та вісьмома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едегор першим серед півзахисників Арсеналу з часів Фабрегаса забив 15 голів за сезон АПЛ.