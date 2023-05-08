Англія

Своїм черговим м’ячем капітан лондонського клубу допоміг обіграти Ньюкасл.

Лондонський Арсенал напередодні здолав Ньюкасл у протистоянні в рамках тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ньюкасл Юнайтед — Арсенал 0:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Перший м’яч у звітній зустрічі опинився на рахунку капітана "канонірів" норвезького півзахисника Мартіна Едегора та став для нього вже 15 у поточному розіграші національної першості.

Як зазначають знавці статистики, подібна результативність останніми роками не була притаманною для півзахисників Арсенала, оскільки останнім, кому вдавалось досягти такого показника, був іспанський хавбек Сеск Фабрегас ще в сезоні-2009/10.

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До завершення сезону команді Мікеля Артети доведеться зіграти проти Брайтона, Ноттінгем Форест та Вулвергемптона.