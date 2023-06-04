Англія

До східного чемпіонату може переїхати черговий зірковий виконавець.

Напередодні Манчестер Сіті в дербі проти Манчестер Юнайтед на Вемблі здобув перемогу в черговому розіграші Кубка Англії.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.06.2023

Успіх команді Хосепа Гвардіоли забезпечили одразу два результативних постріли від німецького півзахисника Ілкая Гюндогана, який цей матч розпочинав із капітанською пов’язкою.

І якщо на футбольному полі 32-річний виконавець виблискував власним талантом, то після фінального свистка знову постало питання щодо його подальшого працевлаштування, оскільки наприкінці поточного сезону добігає до завершення його чинний контракт із клубом.

Доля Гюндогана наразі залишається невизначеною, що підтверджує й сам гравець у власних інтерв’ю.

А тим часом на адресу німця надходять нові пропозиції.

Як повідомляє італійська преса, останнім був контракт від одного з клубів Саудівської Аравії, який готовий забезпечити футболісту шалений рівень заробітку за сезон.

Ідеться про майже 25 млн євро на рік.

У поточному сезоні Ілкай відіграв 50 матчів, забивши 11 голів та віддавши сім гольових передач.