Англія

Хавбек "городян" поділився своїми думками щодо майбутнього.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (2:1), у якому він оформив дубль.

"Виграти фінал — це завжди щось особливе. Кожен трофей особливий. Ця команда заслуговує цього. Ми грали дуже добре, другий тайм був чудовим, і ми заслужили ще один трофей.

Моє майбутнє? Мені не потрібні такі дні, щоб відчувати себе цінним та особливим у цьому клубі. Я це знаю, і тому я тут сім років. Ще нічого не вирішено, подивимося, що буде", — наводить слова Гюндогана ВВС.

Чинний контракт 32-річного німця закінчується цього літа. "Городяни" хочуть продовжити угоду на тлі інтересу з боку Барселони та Мілану.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.