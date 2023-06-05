Англія

Представник футболіста відкинув усі чутки.

Центральний півзахисник англійського Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган набрав видовищну форму наприкінці поточної кампанії, однак його контракт із клубом завершується вже незабаром.

Жодних новин щодо можливої пропозиції "містян" продовжити взаємини з 32-річним німецьким виконавцем не надходило, однак від інших клубів Ілкай уже має кілька пропозицій.

Зокрема, ідеться про шалені кошти від представників Саудівської Аравії та інформацію щодо зацікавленості збоку каталонської Барселони.

На цьому тлі агент Гюндогана через італійського журналіста Фабріціо Романо передав футбольній спільноті наступне повідомлення.

"Жодних домовленостей поміж Ілкаєм та Манчестер Сіті чи будь-яким іншим клубом.

Усі останні повідомлення не відповідають дійсності. Ілкай зосереджений лише на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА", — заявив представник футболіста.

У поточному сезоні Гюндоган зіграв 50 матчів, забив 11 голів та віддав сім гольових передач.