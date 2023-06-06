Англія

Івуарійцю запропоновано контракт.

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха може перебратись в Іспанію, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, мадридський Атлетіко зробив пропозицію івуарійцю. Нагадаємо, що цього літа він стане вільним агентом.

Зазначається, що Заха взяв час на роздуми, бо нинішній клуб запропонував йому продовжити угоду із зарплатою у 200 тисяч фунтів на тиждень. Це зробить його найоплачуванішим футболістом в історії клубу.

Заха всерйоз розглядає такий варіант і, схоже, готовий підписати нову угоду.

Цього сезону Заха забив 7 м'ячів і віддав 3 гольових у 28 матчах.