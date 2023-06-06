Іспанія

Футболіст невдовзі приєднається до Барселони.

Центральний захисник Атлетік Більбао Іньїго Мартінес змінить клубну прописку цього літа через спливаючий контракт та продовжить кар'єру в каталонській Барселоні.

Атлетік на своєму офіційному сайті повідомив, що контракт з Мартінесом не буде продовжено. 30 червня футболіст отримає статус вільного агента.

Контракт Іньїго Мартінеса з Барселоною буде розрахований до 2025 року. Раніше повідомлялося, що заробітна платня іспанця у новому клубі становитиме 9 млн євро на рік.

У поточному футбольному році майбутній новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.