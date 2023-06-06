Авторитетний портал склав свій рейтинг гравців Манчестер Юнайтед в цьому сезоні.
Магвайр та Роналду, getty images
06 червня 2023, 19:27
Портал Goal оцінив виступи кожного футболіста Манчестер Юнайтед в цьому сезоні в рамках окремого рейтингу.
Нападник Кріштіану Роналду отримав три бали (за десятибальною шкалою). Менше тільки в Ван Де Бека (2) та Батленда (не оцінено). Такий же показник у Еланги та Дубравки.
По чотири бали отримали Ваут Веггорст та Гаррі Магвайр, перевершивши португальця. Також чотири бали у Давіда Де Хеа.
Якщо вам здається, що показник Роналду обумовлений малою кількістю матчів, то Кобі Майну, у якого 87 хвилин за дорослу команду в цьому сезоні, отримав чотири бали.
Найкращим же визнали Маркуса Рашфорда — десять балів. За ним розмістились Каземіро, Бруну Фернандеш та Лісандро Мартінес з дев'ятьма балами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду хотів перейти до Арсеналу одразу після завершення виступів за Манчестер Юнайтед.