Англія

Авторитетний портал склав свій рейтинг гравців Манчестер Юнайтед в цьому сезоні.

Портал Goal оцінив виступи кожного футболіста Манчестер Юнайтед в цьому сезоні в рамках окремого рейтингу.

Нападник Кріштіану Роналду отримав три бали (за десятибальною шкалою). Менше тільки в Ван Де Бека (2) та Батленда (не оцінено). Такий же показник у Еланги та Дубравки.

По чотири бали отримали Ваут Веггорст та Гаррі Магвайр, перевершивши португальця. Також чотири бали у Давіда Де Хеа.

Якщо вам здається, що показник Роналду обумовлений малою кількістю матчів, то Кобі Майну, у якого 87 хвилин за дорослу команду в цьому сезоні, отримав чотири бали.

Найкращим же визнали Маркуса Рашфорда — десять балів. За ним розмістились Каземіро, Бруну Фернандеш та Лісандро Мартінес з дев'ятьма балами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду хотів перейти до Арсеналу одразу після завершення виступів за Манчестер Юнайтед.