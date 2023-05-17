Доля португальського нападника могла скластись інакше.
Кріштіану Роналду, Getty Images
17 травня 2023, 12:00
Скандальний відхід португальського нападника Кріштіану Роналду з англійського Манчестер Юнайтед супроводжував події чемпіонату світу-2022 в Катарі в листопаді-грудні минулого року, після чого 38-річна зірка світового футболу вирішила продовжувати виступи в складі аравійського Ан-Насра.
На тлі суперечок із керівництвом "Червоних дияволів", тоді подібний варіант ввижався чи не єдиним досяжним для Роналду, проте британський журналіст Пірс Морган в одному зі своїх останніх коментарів обмовився про потенційно інший розвиток подій — перемовини гравця з лондонським Арсеналом.
"Глузуйте, скільки завгодно, але якби ми підписали контракт з Роналду, коли він залишив Юнайтед, до кінця сезону, до речі, чого він дуже хотів зробити, ми б виграли Прем’єр-ліги.
Він знає, як вигравати великі трофеї та як забивати голи, коли це дійсно важливо", — заявив британський журналіст.
Тим часом Кріштіану за Ан-Наср забив 13 голів та віддав дві гольові передачі в 17 матчах.