Скандальний відхід португальського нападника Кріштіану Роналду з англійського Манчестер Юнайтед супроводжував події чемпіонату світу-2022 в Катарі в листопаді-грудні минулого року, після чого 38-річна зірка світового футболу вирішила продовжувати виступи в складі аравійського Ан-Насра.

На тлі суперечок із керівництвом "Червоних дияволів", тоді подібний варіант ввижався чи не єдиним досяжним для Роналду, проте британський журналіст Пірс Морган в одному зі своїх останніх коментарів обмовився про потенційно інший розвиток подій — перемовини гравця з лондонським Арсеналом.

"Глузуйте, скільки завгодно, але якби ми підписали контракт з Роналду, коли він залишив Юнайтед, до кінця сезону, до речі, чого він дуже хотів зробити, ми б виграли Прем’єр-ліги.

Він знає, як вигравати великі трофеї та як забивати голи, коли це дійсно важливо", — заявив британський журналіст.

Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season — as he was keen to do btw — we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC