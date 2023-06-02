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Португальський форвард поділився своїми думками про перші дні у Саудівській Аравії.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду поділився своїми спогадами про презентацію перед уболівальниками після приходу до саудівського клубу. Також португалець розповів про незвичайний графік тренувань та висловився з приводу фанатів.

"Мені запам'ятався перший день, презентація була приголомшливою. Це був особливий день не тільки для мене, а й для вболівальників. Я був дуже здивований у багатьох відношеннях. Це один із моїх найкращих моментів у футболі. Такі презентації залишають добрі спогади.

Завжди є деякі труднощі, але й у європейському футболі також. Можливо, той факт, що в Європі ми більше тренуємося вранці, а тут тренуємося вдень або навіть увечері, коли період Рамадану. Коли починався Рамадан, ми тренувалися іноді о 22 годині, що для мене дуже дивно. Це зовсім різні переживання, спогади та ситуації, і мені подобається жити такими речами, тому що ми зрештою навчаємось у цих нових культур. Це складно.

Велике спасибі фанатам за те, що підтримуєте мене щороку не лише у дні матчів, а й на вулицях та в тих місцях, де я буваю. Я буду частиною вашої культури, буду тут і сподіваюся розважити всіх своїми виступами в ігри та вигравати титули. Я намагатимусь зробити все можливе, поки я тут", — наводить слова Роналду Record.

Раніше повідомлялося, що Роналду планує залишитися в Ан-Насрі на наступний сезон.