Англія

Захисник може змінити клуб.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Daily Mail, лондонський клуб хоче підписати захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

В Тоттенгемі вважають, що запрошення захисника сподобається Гаррі Кейну, який тісно спілкується з Магвайром за межами футбольного поля.

Зазначимо, що у цьому сезоні Гаррі відіграв 31 матч (1599 хвилин).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр хоче залишитись у Манчестер Юнайтед, але вже отримав попередження від Саутгейта.