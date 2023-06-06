Захисник може змінити клуб.
Гаррі Магвайр, getty images
06 червня 2023, 20:37
Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Daily Mail, лондонський клуб хоче підписати захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.
В Тоттенгемі вважають, що запрошення захисника сподобається Гаррі Кейну, який тісно спілкується з Магвайром за межами футбольного поля.
Зазначимо, що у цьому сезоні Гаррі відіграв 31 матч (1599 хвилин).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр хоче залишитись у Манчестер Юнайтед, але вже отримав попередження від Саутгейта.