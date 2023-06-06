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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 5 червня:

- Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер переходить в Ліверпуль.

- Український атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк переведений до першої команди Брентфорда.

- Динамо Київ гратиме в єврокубках наступного сезону у Румунії.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.