Англія

Півзахисник прокоментував останні трансферні новини.

Хорватський півзахисник лондонського Челсі Матео Ковачич цього трансферного вікна потрапив до поля зору Манчестер Сіті, адже виявився непотрібним новому головному тренеру "синіх" Маурісіо Почеттіно в його новому проєкті.

На цьому тлі гравець "пенсіонерів" уперше з моменту появи чуток про можливий перехід до складу "містян" прокоментував інформацію довкола себе.

"У мене залишився рік контракту з Челсі. Це був дуже поганий сезон. Усе вказує на те, що після п'яти років перебування в клубі я зміню оточуюче середовище, але подивимося, як воно там буде.

Зараз я зосереджений лише на виступі за збірну Хорватії в Лізі націй.

Манчестер Сіті — топ-команда, яка заслуговує грати в фіналі Ліги чемпіонів. Ось, що я маю сказати з приводу цього клубу. Літо довге, побачимо, що буде.

Челсі для мене є феноменальним клубом. Я люблю місто та вболівальників, вони люблять мене, у мене тільки чудові спогади про виступи в Лондоні. Подивимось", — заявив хорватський виконавець.

У цьому сезоні Ковачич відіграв 37 матчів, забивавши м’ячі та віддававши гольові передачі по два рази.