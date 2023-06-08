Англія

Півзахисник змінив клуб.

Крістал Пелес підписав півзахисника Борнмута Джефферсона Лерму, повідомляє офіційний сайт лондонського клуба.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода між сторонами розрахована до літа 2026 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні колумбійський футболіст відіграв 37 матчів, в яких відзначився п'ятьма забити голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер Крістал Пелес Вілфрід Заха готовий залишитися в комарі.