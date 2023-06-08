Крістал Пелес підписав півзахисника Борнмута Джефферсона Лерму, повідомляє офіційний сайт лондонського клуба.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода між сторонами розрахована до літа 2026 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні колумбійський футболіст відіграв 37 матчів, в яких відзначився п'ятьма забити голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер Крістал Пелес Вілфрід Заха готовий залишитися в комарі.