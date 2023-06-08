Англія

В трансфері з'явився новий варіант розвитку подій.

Манчестер Юнайтед шукає підсилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно. Одна з головних кандидатур — Гаррі Кейн.

Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" не збирається вести довгі перемовини щодо трансферу, адже були розчаровані намаганнями переманити Френкі Де Йонга з Барселони.

Ерік Тен Гаг попросив вивчити можливість гравця цього літа, але якщо це неможливо, то в клубі розглядають варіант з тим, щоб зачекати літа 2024 року, коли в гравця стече контракт з Тоттенгемом.

У поточному сезоні Гаррі забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн повідомив одноклубникам, що хоче перейти до Реалу.