Англія

Британець все ближче до мадридського клубу.

Реал планує посилити атакувальну ланку в найближче літнє трансферне вікно. Особливої потреби цьому додає відхід Каріма Бензема. Головний претендент на заміну французу — форвард Тоттенгема Гаррі Кейн.

Як повідомляє Marca, лідер "шпор" дав згоду на перехід у Реал. Карло Анчелотті вважає його ідеальним гравцем нападу. Реал готовий заплатити за гравця збірної Англії трохи більше 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні Гаррі забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн сповістив Баварію про неможливість свого трансферу до Мюнхена.