Англія

Нове екіпірування лондонської команди виконане у традиційних білих кольорах.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті презентував нову домашню форму на сезон-2023/24.

Нова форма компанії Nike виконана в традиційних білих кольорах, з невеликими вставками синього кольору на рукавах.

A modern classic 🤍



Introducing our 2023/24 home kit… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2023

За підсумками сезону Тоттенгем посів восьме місце у турнірній таблиці АПЛ, залишившись без єврокубків на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером "шпор" став Анге Постекоглу.