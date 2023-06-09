Нове екіпірування лондонської команди виконане у традиційних білих кольорах.
ФК Тоттенгем
09 червня 2023, 10:39
Тоттенгем на своєму офіційному сайті презентував нову домашню форму на сезон-2023/24.
Нова форма компанії Nike виконана в традиційних білих кольорах, з невеликими вставками синього кольору на рукавах.
За підсумками сезону Тоттенгем посів восьме місце у турнірній таблиці АПЛ, залишившись без єврокубків на наступний сезон.
Раніше повідомлялося, що новим головним тренером "шпор" став Анге Постекоглу.