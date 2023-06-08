Україна

Функціонер пригрозив наслідками гравцю та лондонському клубу.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін готовий йти в суд, якщо не отримає компенсацію за Манора Соломона.

"Я розмовляв з Соломоном та його агентом. Кликав назад, казав, що він буде грати всі матчі в Лізі чемпіонів, бути в основі, але він не хоче повертатись.

Я вірю, що Манор Соломон залишиться в Англії. Якщо він перейде в Тоттенгем, ми будемо вирішувати цю справу зі "шпорами" в суді.

Ви можете собі уявити, ми платимо за нього великі гроші, а врешті Тоттенгем отримує його безкоштовно? Це нечесно стосовно нашого клубу", — наводить слова Палкіна ESPN.

У поточному сезоні АПЛ ізраїльтянин через травму провів за Фулгем лише 18 поєдинків (537 хвилин), у яких він забив чотири голи.

Зазначимо, що угода між Манором Соломоном та Шахтарем закінчується вже наприкінці грудня 2023 року, після чого він стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що продаж Мудрика допоміг продовжити роботу Шахтаря та повернути борги.