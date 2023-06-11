Англія

Англієць приєднається до бірмінгемців.

Астон Вілла готова підписати вільним агентом вінгера Ліверпуля та збірної Англії Алекса Окслейд-Чемберлена. Про це пише Goal.

За інформацією джерела, домовленість про перехід майже досягнута і незабаром Алекс стане гравцем клубу з Бірмінгему на правах вільного агента. Нагадаємо, англієць припиняє виступи за Ліверпуль, оскільки у нього спливає термін контракту.

Астон Вілла наступного сезону вперше за довгий час гратиме в єврокубках і для посилення складу потребує досвідчених гравців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон домовився з Мілнером про однорічний контракт.