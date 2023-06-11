Україна

Дивіться відео найкращих моментів першого перехідного матчу УПЛ, що відбувся 10 червня 2023 року, 17:00.

У першому перехідному матчі плей-оф української Прем'єр-ліги Інгулець не зміг обіграти ЛНЗ. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол Клименка у виконанні господарів поля на 46 хвилині, гості відповіли влучним ударом Тищенка, який реалізував пенальті через 11 хвилин.

Гра у відповідь пройде в середу, 14 червня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — ЛНЗ у матчі плей-оф за місце в УПЛ:

Інгулець — ЛНЗ 1:1

Голи: Клименко, 46 — Тищенко, 57 (пен.)



Інгулець: Паламарчук — Кучеренко, Козиренко (Сидоренко, 88), Ковальов — Коробенко, Клименко, Кухарук (Одарюк, 77), Смоляков — Запорожець, Сітало (Марусич, 77), Козак (Кравчук, 88).



ЛНЗ: Самойленко — Насонов (Солдат, 64), Тарасенко, Муравський, Норенков — Копил, Бойко, Тищенко — Шестаков (Долінський, 64), Нич (Галенко, 88), Савін (Нехтій, 79).



Попередження: Запорожець, Клименко — Насонов, Шестаков, Долінський, Копил