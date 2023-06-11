Дивіться відео найкращих моментів першого перехідного матчу УПЛ, що відбувся 10 червня 2023 року, 17:00.
Інгулець — ЛНЗ, ФК ЛНЗ
11 червня 2023, 14:59
У першому перехідному матчі плей-оф української Прем'єр-ліги Інгулець не зміг обіграти ЛНЗ. Матч закінчився із рахунком 1:1.
На гол Клименка у виконанні господарів поля на 46 хвилині, гості відповіли влучним ударом Тищенка, який реалізував пенальті через 11 хвилин.
Гра у відповідь пройде в середу, 14 червня.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — ЛНЗ у матчі плей-оф за місце в УПЛ:
Інгулець — ЛНЗ 1:1
Голи: Клименко, 46 — Тищенко, 57 (пен.)
Інгулець: Паламарчук — Кучеренко, Козиренко (Сидоренко, 88), Ковальов — Коробенко, Клименко, Кухарук (Одарюк, 77), Смоляков — Запорожець, Сітало (Марусич, 77), Козак (Кравчук, 88).
ЛНЗ: Самойленко — Насонов (Солдат, 64), Тарасенко, Муравський, Норенков — Копил, Бойко, Тищенко — Шестаков (Долінський, 64), Нич (Галенко, 88), Савін (Нехтій, 79).
Попередження: Запорожець, Клименко — Насонов, Шестаков, Долінський, Копил