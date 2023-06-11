Одноклубник Миколенка може переїхати з Ліверпуля в Манчестер.
ДЖОРДАН ПІКФОРД, GETTY IMAGES
11 червня 2023, 15:54
Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд може змінити клубну прописку, повідомляє Goal.
За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед знаходиться у пошуку голкіпера, який може скласти конкуренцію Давиду Де Хеа. Манкуніанці розглядають варіант із підписанням голкіпера збірної Англії та Евертона Джордана Пікфорда, який оцінюється в 30 мільйонів фунтів.
Зазначається, що пріоритетом для МЮ є голкіпер Порту Кошта, але за нього португальський клуб просить 75 мільйонів фунтів, що в Манчестері вважають завищеною ціною.
Нагадаємо, нещодавно Пікфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2027 року.