Англія

Одноклубник Миколенка може переїхати з Ліверпуля в Манчестер.

Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд може змінити клубну прописку, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед знаходиться у пошуку голкіпера, який може скласти конкуренцію Давиду Де Хеа. Манкуніанці розглядають варіант із підписанням голкіпера збірної Англії та Евертона Джордана Пікфорда, який оцінюється в 30 мільйонів фунтів.

Зазначається, що пріоритетом для МЮ є голкіпер Порту Кошта, але за нього португальський клуб просить 75 мільйонів фунтів, що в Манчестері вважають завищеною ціною.

Нагадаємо, нещодавно Пікфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2027 року.