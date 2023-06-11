U-21

У розпорядженні Руслана Ротаня є 25 виконавців.

З 7 червня в австрійській Штирії проходить навчально-тренувальний збір молодіжної збірної України, яка готується до фінального турніру Євро-2023 (U-21). Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У суботу до національної команди прибув Іван Желізко, який догравав сезон за Валмієру в чемпіонаті Латвії. Таким чином Руслан Ротань може розраховувати на всіх 25 виконавців.

Три дні команда Ротаня готувалася у режимі дворазових тренувань, а в неділю та понеділок заплановано по одному тренуванню.

У вівторок, 13 червня, Україна проведе спаринг проти Кувейту, який розпочнеться о 19:00 за київським часом. Потім буде матч проти Ірландії – 16 червня о 19:00.

В офіційну заявку на Євро-2023 увійдуть 23 гравці, серед яких можуть бути ті футболісти, які викликані до головної збірної країни на найближчі матчі.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос), Олександр Сапутін (Зоря).

Захисники: Олексій Сич (Кортрейк), Володимир Салюк (Чорноморець), Максим Таловєров (ЛАСК), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем), Ростислав Лях (Рух).

Півзахисники: Максим Брагару, Даниїл Алефіренко (обидва — Чорноморець), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитро Криськів (усі — Шахтар), Іван Желізко (Валмієра), Володимир Бражко (Зоря), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв (обидва — Олександрія), Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко (обидва — Дніпро-1), Олексій Кащук (Сабах).

Нападники: Богдан В’юнник (Грацер), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Владислав Рибак (Дніпро-1), Даніл Скорко (Олександрія), Антон Боль, Максим Дячук (обидва — Динамо Київ), Марко Сапуга (Рух), Максим Хлань (Зоря), Ельдар Кулієв (Зіра).

Нагадаємо, Євро-2023 пройде з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії. На груповому етапі українці зіграють із Румунією, Іспанією та Хорватією.