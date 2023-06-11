Ліга націй

У хорватського футболіста проблеми з пахом.

Захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол не зможе допомогти своїй національній команді у плей-оф Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба Лейпцигу.

21-річний хорват достроково покинув розташування збірної через проблеми з пахом. Термін відновлення футболіста не розголошується.

Цього сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з Іспанією чи Італією.