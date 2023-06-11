У хорватського футболіста проблеми з пахом.
Йошко Гвардіол, Getty Images
11 червня 2023, 15:50
Захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол не зможе допомогти своїй національній команді у плей-оф Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба Лейпцигу.
21-річний хорват достроково покинув розташування збірної через проблеми з пахом. Термін відновлення футболіста не розголошується.
Цього сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.
Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з Іспанією чи Італією.