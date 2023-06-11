Англія

Іспанець зробив неймовірну тренерську кар'єру.

Вчора, 10 червня, пройшов фінал Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті мінімально обіграв Інтер (1:0).

Для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли це була вже третя перемога у Лізі чемпіонів. До цього він двічі вигравав трофей із Барселоною.

Крім того, Ман Сіті під керівництвом іспанця став другим клубом в Англії, якому вдавалось здобувати требл. У 1999 році таке досягнення підкорилося МЮ під керівництвом Фергюсона.

Пеп Гвардіола відзначив, що для нього честь стати в один ряд з великим шотландцем.

"Для мене честь бути в одному ряду із сером Алексом Фергюсоном.

Я отримав від нього повідомлення сьогодні вранці й був зворушений", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.