Англія

23-річний португалець може залишитись в англійському чемпіонаті.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш може продовжити свої виступи в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного португальця зацікавлені Астон Вілла та Вулвергемптон, які готові орендувати футболіста.

Зазначається, що Феліш не хоче залишатися у складі "матрацників" через конфлікт із головним тренером Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, другу частину минулого сезону Феліш провів за Челсі на правах оренди. На його рахунку 16 матчів, у яких він забив чотири м'ячі.