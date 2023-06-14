Англія

Тренер скоріше всього піде з клубу.

Пеп Гвардіола твердо налаштований залишити Манчестер Сіті через два роки, коли завершиться його контракт. Тренер, який щойно привів Сіті до треблу, майже вирішив, що піде влітку 2025 року та залишить свою посаду через дев'ять років — повідомляє портал The Guardian

Гвардіола підписав нову угоду в листопаді, рішення, яке було спірним і щодо якого його найближче оточення не було впевнене.

Коли каталонець прибув до Сіті влітку 2016 року, було велике очікування, що він не продовжить своє перебування у клубі після трирічного терміну, на який він тоді погодився.

До Сіті Гвардіола тренував Барселону та Баварію, і вважалося, що після роботи в Англії він захоче тренувати клуб в Італії, щоб досягти амбіцій щодо тренерської роботи у чотирьох головних турнірах змаганнях Європи. Але зрозуміло, що Гвардіола змінив своє мислення. Одним із варіантів може бути тренування міжнародної команди.