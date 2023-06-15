Англія

Чемпіон АПЛ розпочне новий сезон проти новачка, а Челсі з Мудриком протистоятиме Ліверпулю.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар наступного сезону-2023/24.

У стартовому турі, який стартує у п'ятницю, 11 серпня, чемпіон Чемпіоншипу Бернлі зустрінеться з чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті. Таким чином, "міщани" зустрінуться з командою, якою керує колишній капітан Сіті Венсан Компані.

Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно також зіткнеться із серйозним викликом — у першому турі команда з українцем Михайлом Мудриком протистоятиме Ліверпулю.

Арсенал разом з Олександром Зінченком розпочне нову кампанію матчем проти Ноттінгем Форест, поразка від якого минулого сезону достроково забезпечила чемпіонський титул Манчестер Сіті.

Інші два новачки АПЛ Шеффілд Юнайтед та Лутон Таун зіграють проти Крістал Пелес та Брайтона.

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Стартовий тур АПЛ завершиться протистоянням між Манчестер Юнайтед та Вулвергемптоном у понеділок, 14 серпня.

В останньому турі чемпіонату Арсенал зіграє проти Евертона – протистояння Зінченка проти Віталія Миколенка. Брайтон прийме МЮ, а Челсі протистоїть Борнмуту. Ліверпуль прийме Вулвергемптон, а Манчестер Сіті зустрінеться з Вест Гемом.

Повний календар майбутнього сезону АПЛ можна переглянути тут.