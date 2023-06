Ось і завершився черговий сезон англійської Прем'єр-ліги, за подіями якого ми з вами уважно спостерігали з туру в тур, отримували величезний запал емоцій, десь розчаровувалися, відверто злилися і, звісно, навіть захоплювалися.

ПІДСУМКИ 38 ТУРУ: МИКОЛЕНКО ЗАЛИШАЄТЬСЯ В АПЛ, ЛЕСТЕР АБСОЛЮТНО НЕ ШКОДА ТА ІНШЕ

Пропонуємо вам згадати та виділити всі головні моменти, свідками яких ми стали протягом АПЛ-2022/23, підбити їх підсумки, а також визначити головних героїв та антигероїв цієї завершеної кампанії в англійській першості, яка вже знаходиться на шпальтах історії як найрезультативніша серед усіх, що колись взагалі були. В епоху 38 турів АПЛ команди ніколи не забивали більше 1084 голів, як сталося у цьому році.

ЧЕМПІОН: Манчестер Сіті

ГРУПОВИЙ ЕТАП ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: Манчестер Сіті, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед

ГРУПОВИЙ ЕТАП ЛІГИ ЄВРОПИ: Ліверпуль, Брайтон

КВАЛІФІКАЦІЯ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ: Астон Вілла

ВИЛІТ У ЧЕМПІОНШИП: Лестер Сіті, Лідс Юнайтед, Саутгемптон

ПІДВИЩИЛИСЯ В КЛАСІ: Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Лутон Таун

All of the ups and downs...



Here is how the #PL table changed across the 2022/23 season 📈 pic.twitter.com/5GFjoyASIq