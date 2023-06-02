Англія

Новий розділ історії АПЛ написав Брентфорд.

Брентфорд у своєму твіттері оголосив про призначення Лідії Бедфорд тренером команди клубу до 18 років.

Асистентом Бедфорд буде Джон-Пол Піттман, який перейшов із клубу Форест Грін Роверс.

До цього Бедфорд працювала асистенткою головного тренера Арсеналу та головним тренером Лестера у жіночій Суперлізі Футбольної асоціації Англії.

За інформацією ЗМІ, це перший випадок, коли жінка стала тренером чоловічої команди клубу до АПЛ.

За підсумками сезону Брентфорд посів дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.