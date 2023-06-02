Новий розділ історії АПЛ написав Брентфорд.
ФК Брентфорд
02 червня 2023, 13:55
Брентфорд у своєму твіттері оголосив про призначення Лідії Бедфорд тренером команди клубу до 18 років.
Асистентом Бедфорд буде Джон-Пол Піттман, який перейшов із клубу Форест Грін Роверс.
До цього Бедфорд працювала асистенткою головного тренера Арсеналу та головним тренером Лестера у жіночій Суперлізі Футбольної асоціації Англії.
За інформацією ЗМІ, це перший випадок, коли жінка стала тренером чоловічої команди клубу до АПЛ.
За підсумками сезону Брентфорд посів дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.