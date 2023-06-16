Англія

Іспанець залишив Севілью заради виклику в АПЛ.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Мончі новим спортивним директором клуба.

"Я дуже радий приєднатися до Астон Вілли, чудового проекту, який прагне досягти досконалості від команди дітей до дорослих.

Я також радий і не можу дочекатися, щоб знову працювати з Унаї Емері, одним із найкращих тренерів у футболі.

Після стількох років, проведених у Севільї та кількох європейських трофеїв із моїм клубом, я з нетерпінням чекаю розвитку в Астон Віллі та забезпечення того, щоб цей клуб продовжував рости та вдосконалюватися", — йдеться у коментарі іспанця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла готова підписати захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.