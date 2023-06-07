Гаррі може змінити Манчестер на Бірмінгем.
ГАРРІ МАГВАЙР, GETTY IMAGES
07 червня 2023, 14:26
Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The United Stand, лондонський клуб хоче підписати захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.
Після виходу у Лігу конференцій команда отримала чималий трансферний бюджет. Одна з найголовніших цілей бірмінгемців на літнє трансферне вікно — підписання англійського захисника.
Зазначимо, що у цьому сезоні Гаррі відіграв 31 матч (1599 хвилин).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр хоче залишитись у Манчестер Юнайтед, але вже отримав попередження від Саутгейта.