Англія

Гаррі може змінити Манчестер на Бірмінгем.

Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The United Stand, лондонський клуб хоче підписати захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

Після виходу у Лігу конференцій команда отримала чималий трансферний бюджет. Одна з найголовніших цілей бірмінгемців на літнє трансферне вікно — підписання англійського захисника.

Зазначимо, що у цьому сезоні Гаррі відіграв 31 матч (1599 хвилин).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр хоче залишитись у Манчестер Юнайтед, але вже отримав попередження від Саутгейта.