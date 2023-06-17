Англія

Захисник може змінити команду.

Лестер після вильоту в Чемпіоншип готовий розглянути пропозиції відносно деяких своїх виконавців.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "лисиці" готові відпустити Тімоті Кастаня за 15 мільйонів євро.

Стверджується, що Арсенал поки ще не робив рухів вбік гравця, проте Ювентус розпочав перемовини.

У цьому сезоні Кастань відіграв 42 матчі, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лестер оголосив про призначення Марески.