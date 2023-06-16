"Лисиці" переманили асистента Пепа Гвардіоли.
Енцо Мареска, фото Лестер
16 червня 2023, 22:10
Лестер після вильоту в Чемпіоншип знаходився в пошуках нового головного тренера та нарешті призначив його.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новим керманичем команди став Енцо Мареска, який раніше працював асистентом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.
Стверджується, що сторони підписали угоду до літа 2026 року.
Клуб прагне поборотися за підвищення та повернення до Прем’єр-ліги. Лестер очікує на нову еру.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете та ще кілька гравців Лестера залишать клуб.