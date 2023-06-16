Англія

"Лисиці" переманили асистента Пепа Гвардіоли.

Лестер після вильоту в Чемпіоншип знаходився в пошуках нового головного тренера та нарешті призначив його.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новим керманичем команди став Енцо Мареска, який раніше працював асистентом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

Стверджується, що сторони підписали угоду до літа 2026 року.

Клуб прагне поборотися за підвищення та повернення до Прем’єр-ліги. Лестер очікує на нову еру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете та ще кілька гравців Лестера залишать клуб.