Португалець вважається заміною для Деклана Райса.
Жуан Пальїнья, Getty Images
18 червня 2023, 13:21
Півзахисник Фулгема Жуан Пальїнья незабаром може змінити клубну прописку. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного португальця зацікавлений Вест Гем, який вважає футболіста ідеальною заміною для Деклана Райса, якого має намір придбати Арсенал.
Очікується, що процес переговорів буде дуже складним, враховуючи конкуренцію клубів в АПЛ та цінник на футболіста.
Ще одним варіантом є Едсон Альварес з Аякса, але переговори щодо футболіста вже веде дортмундська Боруссія.
Нинішнього сезону Пальїнья провів 40 матчів, у яких забив чотири м'ячі.