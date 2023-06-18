Англія

Португалець вважається заміною для Деклана Райса.

Півзахисник Фулгема Жуан Пальїнья незабаром може змінити клубну прописку. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного португальця зацікавлений Вест Гем, який вважає футболіста ідеальною заміною для Деклана Райса, якого має намір придбати Арсенал.

Очікується, що процес переговорів буде дуже складним, враховуючи конкуренцію клубів в АПЛ та цінник на футболіста.

Ще одним варіантом є Едсон Альварес з Аякса, але переговори щодо футболіста вже веде дортмундська Боруссія.

Нинішнього сезону Пальїнья провів 40 матчів, у яких забив чотири м'ячі.