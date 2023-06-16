Англія

"Каноніри" готові розлучитись з солідною сумою заради півзахисника.

Півзахисник та капітан Вест Гема Деклан Райс може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного англійця зацікавлений Арсенал, який готовий віддати за хавбека 100 мільйонів євро. Раніше пропозицію у 80 мільйонів було відхилено. Відомо, що Вест Гем оцінює свого 24-річного капітана в 120 мільйонів фунтів, але готовий продати й за 100 мільйонів.

Також наголошується, що за ситуацією уважно стежить Манчестер Сіті, який поки не робив пропозицій, але готовий втрутитися у боротьбу за футболіста. Крім них, у трансфері зацікавлений МЮ, а Баварія вже відмовилася від гравця через високу ціну.

Минулого сезону Райс провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти. Разом із Вест Гемом він став переможцем Ліги конференцій.