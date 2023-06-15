Англія

Перша пропозиція була у розмірі 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник та капітан Вест Гема Деклан Райс може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного англійця зацікавлений Арсенал, який вже зробив першу офіційну пропозицію щодо футболіста у розмірі 80 мільйонів фунтів стерлінгів плюс бонуси.

Проте керівництво "молотобійців" відхилило пропозицію "канонірів", оскільки розраховує виручити близько 100 млн фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що за ситуацією уважно стежить Манчестер Сіті, який поки не робив пропозицій, але готовий втрутитися у боротьбу за футболіста. Крім них, у трансфері зацікавлений МЮ, а Баварія вже відмовилася від гравця через високу ціну.

Минулого сезону Райс провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти. Разом із Вест Гемом він став переможцем Ліги конференцій.