Англія

Російський олігарх хоче, щоб значна частина грошей пішла до росії, а саме "росіянам, які постраждали від конфлікту".

Після повномасштабного російського військового вторгнення на територію України в лютому 2022 року російський олігарх Роман Абрамович був змушений продати лондонський Челсі, знаючи, що через його близькість до путінського режиму на нього очікує внесення до санкційних списків — це саме загрожувало й

Футбольний клуб англійської Прем'єр-ліги у підсумку був проданий американському інвестиційному фонду на чолі з Тодом Боелі за 2,5 мільярди фунтів стерлігів, проте після витрат, пов'язаних з транзакцією, у підсумку залишилося 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Відповідно до угоди, укладеної між урядом Великої Британії та Абрамовичем, ці кошти від продажу Челсі мали піти на допомогу жертвам, що постраждали від російської агресії в Україні, проте, як повідомляє Daily Mail, російський олігарх відмовляється підписувати договір про передачу Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

За інформацією джерела, Абрамович хоче, щоб значна частина грошей пішла до росії, а точніше "росіянам, які постраждали від конфлікту".

Відзначається, що наразі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів залишаються на замороженому банківському рахунку у Великої Британії, який належить Fordstam, компанії, контрольованій Абрамовичем, а Міністерство закордонних справ ще не дало зелене світло на переказ цих грошей. Так, Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прокоментував ситуацію наступним чином: "Ми хочемо переконатися, що ці гроші надходитимуть виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це буде так".

Благодійний фонд вже протягом кількох місяців готовий отримати кошти: "Ми сподівалися, що гроші будуть перераховані минулого літа, потім ми сподівалися на розвиток подій у січні. Тепер ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до того, як наприкінці року знову настануть суворі зимові умови, але наразі немає гарантій, що це станеться".

Зазначимо, що правила, що стосуються виділення грошей з продажу Челсі для спеціально створеного для цього благодійного фонду, дозволяють переказувати їх виключно на українські гуманітарні цілі. Зазначається, що ні уряд Великої Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, до якого агітує Абрамович, поки діють санкції проти росії через злочинну агресію владіміра путіна проти України.