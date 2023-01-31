Франция

Велика сума може допомогти нашій країні для інвестицій у волонтерство та допомогу нашим військовим.

Британський уряд близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу Челсі Романа Абрамовіча, фонду для України, але він повинен отримати остаточне схвалення ЄС — повідомляє портал The Telegraph.

Величезна сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути перерахована до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів.

Гроші зберігалися на закритому рахунку протягом восьми місяців, але офіційні особи Уайтхолла, як відомо, завершують остаточне оформлення документів.

Урядові інсайдери кажуть, що новий фонд на межі отримання схвалення благодійної комісії. Однак зрозуміло, що вони також повинні отримати остаточне зелене світло від Європи, оскільки там також накладено санкції на Абрамовіча.

Колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії Майк Пенроуз очолить фонд відповідно до угоди, укладеної між урядом і Абрамовічем, коли в травні минулого року було підписане поглинання Челсі під керівництвом Тодда Боелі.

Протягом наступних двох тижнів або близько того будуть окреслені подробиці. Відомо, що Пенроуз підтримував постійний контакт з урядом і протягом 2022 року перебував в Україні.

Очікується, що деякі "всесвітньо відомі" гуманітарні та бізнес-менеджери увійдуть до новоствореної незалежної ради. Невелика частка готівки від поглинання була випущена минулого року, щоб Пенроуз міг найняти юристів і спеціалістів з благодійних організацій, щоб допомогти йому з правовою базою.

Побувавши на місці та вивчивши "всі райони, які сильно постраждали від конфлікту", він сказав Telegraph Sport минулого року, що фонд може задовольнити "негайну потребу в збільшенні масштабів надання гуманітарної допомоги, включаючи медичне обладнання, травматичні засоби, хірургічне обладнання та здатність задовольняти потреби постраждалого від конфлікту населення поблизу лінії фронту в таких секторах, як забезпечення продовольством, харчуванням, основними послугами і, що дуже важливо, освітою, а також медичною підтримкою".

Ідея заснувати фонд була у Абрамовіча, коли він виставляв клуб на продаж на початку березня, оскільки зіткнувся з санкціями Великобританії через війну Росії проти України. Відомо, що Пенроуз ніколи не зустрічався з олігархом-мільярдером.

Юридичні зобов'язання гарантують, що ні Абрамович, ні Челсі ніколи не зможуть отримати вигоду від коштів, призначених для фонду. Угоду про створення фонду було укладено з урядом на тлі насиченої двомісячної саги з продажем минулої весни. Протягом наступних місяців представники Міністерства фінансів, Управління закордонних справ і міжнародного розвитку та DCMS були залучені до процесу, щоб забезпечити схвалення фонду як Управлінням із застосування фінансових санкцій (OFSI), так і Комісією з питань благодійності.