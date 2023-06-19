Англія

Захисник може перебратися в стан мерсисайдців, але "містяни" хочуть його зберегти.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Daily Mail, мерсисайдський клуб націлився на правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Втім, за інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, "містяни" хочуть підписати нову угоду зі своїм футболістом.

У сезоні-2022/23 Вокер провів 27 матчів за Манчестер Сіті в АПЛ і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія веде переговори з Манчестер Сіті щодо Вокера.