Німеччина

Мюнхенці хочуть підписати англійського вінгбека.

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенська Баварія розпочала конкретні переговори з "містянами" щодо трансферу 33-річного англійця.

Головний тренер "червоних" Томас Тухель зміг особисто переконати Вокера приєднатися до його команди. Тепер англійський вінгер розраховує на повноцінний трансфер до Мюнхена.

Незважаючи на те, що сторони поки не дійшли остаточної згоди, всі учасники переговорного процесу оптимістично налаштовані щодо укладання угоди.