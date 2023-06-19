Німеччина

Мюнхенський клуб виявляє серйозний інтерес до англійця.

Кайл Вокер може перейти до Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, мюнхенський клуб готовий запропонувати 20-30 мільйонів євро за 33-річного футболіста.

Баварія хоче завершити угоду якнайшвидше і сподівається отримати усну згоду від Вокера. Захисник не проти попрацювати під керівництвом Томаса Тухеля.

Контракт Вокера із Сіті розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Вокер провів 27 матчів за Манчестер Сіті в АПЛ і не відзначився результативними діями.