Мюнхенський клуб виявляє серйозний інтерес до англійця.
КАЙЛ ВОКЕР, GETTY IMAGES
19 червня 2023, 15:33
Кайл Вокер може перейти до Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, мюнхенський клуб готовий запропонувати 20-30 мільйонів євро за 33-річного футболіста.
Баварія хоче завершити угоду якнайшвидше і сподівається отримати усну згоду від Вокера. Захисник не проти попрацювати під керівництвом Томаса Тухеля.
Контракт Вокера із Сіті розрахований до літа 2024 року.
У сезоні-2022/23 Вокер провів 27 матчів за Манчестер Сіті в АПЛ і не відзначився результативними діями.