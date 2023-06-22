Англія

Марк Косіке — про майбутнє свого клієнта.

Агент головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа Марк Косіке прокоментував чутки, що пов'язують спеціаліста зі збірної Німеччини.

"Юрген має довгостроковий контракт з Ліверпулем, а у збірної Німеччини є тренер. Це взагалі не тема для розмови для нас", — наводить слова Марка Косіке Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Клопп очолив Ліверпуль ще в жовтні 2015 року. Поточна угода між німцем та клубом діє до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп заявив, що у наступному сезоні Ліверпуль буде претендувати на титул АПЛ.