Англія

Прогноз німецького тренера перед наступним сезоном АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підбив підсумки сезону, що минув, а також запевнив, що команда підсилиться та претендуватиме на найвищі місця в наступній кампанії.

"Впродовж сезону були такі моменти, що я думав: "Цей сезон буде тривати чотири роки". Дякуючи богу, останні 11 поєдинків дуже нам допомогли, додали великий імпульс і стали відправною точкою.

Безумовно, це не найкращий наш сезон. Ми бачимо це, ми знаємо це, і ми засмучені тим фактом, що не потрапили до топ-4. Але бувають моменти, коли ти повинен визнати, що є чотири команди, які кращі за тебе. Така правда. Ми провели поганий сезон, ми фінішували п’ятими, і це теж про щось говорить.

Я переконаний, що ми будемо собою у наступному сезоні й знову будемо претендувати на титул. Завершальні 11 поєдинків допомогли нам це зрозуміти", — сказав Юрген Клопп.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Саутгемптон — Ліверпуль в 38 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23.