Англія

Підсумки сезону від німецького тренера.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після нічиєї з Саутгемптоном (4:4) в останньому турі АПЛ підбив підсумки сезону для своєї команди. Нагадаємо, мерсисайдці посіли п'яте місце та у наступній кампанії зіграють у Лізі Європи.

"По ходу сезону були моменти, коли здавалося, що він триває роки чотири. Наприкінці ми мали серію, начебто, з одинадцяти матчів без поразок. Це хороша база для того, що ми робитимемо у майбутньому.

Звичайно, ми розчаровані тим, що не потрапили до топ-4, але треба визнати, що чотири команди були об'єктивно кращими за нас. Ми провели поганий сезон. У наступному сезоні ми більше схожі на себе і знову будемо в боротьбі за титул. Останні 10-12 матчів показали, що ми можемо бути стабільними. По сезону ми бачили свої проблеми, намагалися їх вирішити і часом здавалося, що вирішили, але знову і знову з'ясовувалося, що залишаються проблеми. Зараз ми просто готуватимемося до майбутнього.

У клубах, від яких завжди високі очікування, як від нас, часто трапляється так, що за слабких результатів усі починають звинувачувати один одного. У нас цього не трапилося, всі підтримують один одного, а наші вболівальники залишаються з нами, це було видно у минулому турі. Це здорово. Чим краще ти поводишся під час кризи, тим сильнішим з неї виходиш.

Невихід до Ліги чемпіонів – великий мінус. У наступні сезони знову буде видно, як багато команд хочуть у четвірку і як складно це зробити. Ми маємо це зробити. Ми маємо знову стати командою, проти якої ніхто не хоче грати. Цього року було багато ситуації, коли ми були зручним суперником для інших команд. Я ненавидів такі моменти. Тепер усе це позаду", — підсумував тренер.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Саутгемптон — Ліверпуль в 38 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23.