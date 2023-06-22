Англія

"Молотобійці" вже відхилили дві пропозиції від "канінорів", а сьогодні до боротьби приєднався Манчестер Сіті.

Півзахисник та капітан Вест Гема Деклан Райс має намір перейти до Арсеналу, незважаючи на інтерес з боку Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше була інформація, що керівництво "молотобійців" вже відхилило дві пропозиції від "канонірів", вимагаючи більше за свого 24-річного лідера.

Також сьогодні стало відомо, що Манчестер Сіті включився у боротьбу за футболіста та зробив першу пропозицію для Вест Гема.

У "городян" є кошти у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб задовольнити запити Вест Гема, але сам футболіст бажає перейти до команди Мікеля Артети, де виступає українець Олександр Зінченко.

Зазначається, що футболіст розуміє, що в Арсеналі він отримає більше ігрової практики, ніж у команді Хосепа Гвардіоли. Також він хоче залишитися в Лондоні зі своєю родиною, яку нещодавно поповнила дитина.

Таким чином, Райс сподівається, що Арсеналу вдасться узгодити його трансфер. Перша пропозиція "канонірів" була у розмірі 60 млн фунтів + 15 млн у якості бонусів, а друга — 75+15. Вест Гем незадоволений бажанням Арсеналу розподілити виплати на п'ять років, а також тим, що "каноніри" розпочали з безглуздих пропозицій.

У сезоні-2022/23 Райс провів 37 матчів: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.