Англія

"Сині" поки не зробили офіційної пропозиції Брайтону, проте майже погодили умови контракту з самим еквадорським хавбеком.

Центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо продовжує бути однією з головних цілей лондонського Челсі у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сині" все ще працюють над потенційним трансфером 21-річного еквадорця, з яким практично повністю узгоджено умови особистого контракту.

Стверджується, що трансфер до Челсі залишається пріоритетом для самого Кайседо, проте офіційної пропозиції Брайтону від лондонців ще не надходило.

Причина полягає в тому, що Челсі поки що зайнятий численними продажами, включаючи Кая Гаверца в Арсенал, Маттео Ковачича в Манчестер Сіті та трансферами в клуби Саудівської Аравії..