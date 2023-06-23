Англія

Напередодні французький клуб оголосив про підписання угоди з BlueCo, яким володіє Челсі.

Нападник лондонського Челсі Давід Датро Фофана з великою ймовірністю вирушить влітку в оренду в інший клуб за ігровою практикою.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "синіх" розглядає варіант з тим, щоб віддати 22-річного івуарійця в оренду в Страсбур, що стало можливим після того, як клуб французької Ліги 1 напередодні став частиною холдингу BlueCo, який належить власникам Челсі.

Зважаючи на те, що Датро Фофана має й безліч інших варіантів з орендою, рішення буде ухвалено в найближчі кілька днів після роздумів гравця.

Нагадаємо, івуарійський форвард перейшов у Челсі в зимове трансферне вікно з норвезького Молде за 12 мільйонів євро, після чого футболіст провів всього чотири матчі за першу команду "синіх" (112 хвилин).