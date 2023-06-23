Англія

Нідерландський вінгер буде виступати в АПЛ.

Борнмут почав роботу на трансферному ринку з підписання Джастіна Клюйверта, повідомляє офіційний сайт "вишень".

Стверджується, що нідерландський вінгер підписав довгострокову угоду, проте сума трансферу та інші деталі не розголошуються.

Останній футбольний рік він провів у складі іспанської Валенсії на правах оренди з італійської Роми. За цей час 24-річний виконавець оформив вісім голів та дві гольові передачі в 29 зіграних матчах

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут відмовився від повноцінного трансферу Віньї.