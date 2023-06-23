Нідерландський вінгер буде виступати в АПЛ.
Джастін Клюйверт, getty images
23 червня 2023, 22:59
Борнмут почав роботу на трансферному ринку з підписання Джастіна Клюйверта, повідомляє офіційний сайт "вишень".
Стверджується, що нідерландський вінгер підписав довгострокову угоду, проте сума трансферу та інші деталі не розголошуються.
Останній футбольний рік він провів у складі іспанської Валенсії на правах оренди з італійської Роми. За цей час 24-річний виконавець оформив вісім голів та дві гольові передачі в 29 зіграних матчах
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут відмовився від повноцінного трансферу Віньї.