Італія

Уругваєць повернеться до Роми.

Уругвайський захисник Матіас Вінья під час цьогорічного зимового трансферного вікна вирішив долучитись до англійського Борнмута на правах оренди, бо не мав перспектив потрапляння до стартового складу італійської Роми з Жозе Моурінью на чолі.

За останні пів року 25-річний виконавець провів 12 матчів, забивши два м’ячі, однак цього не вистачило для того, щоб у підсумку схилити "вишень" до його повноцінного трансферу.

Ішлось про зобов’язання англійського клубу активувати опцію викупу гравця в 15 млн євро, проте такі витрати в Борнмуті вважали занадто великими.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Рома отримала сповіщення щодо рішення представників АПЛ, тоді як гравець найближчим часом повернеться до розташування італійської команди.