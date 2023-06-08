Уругваєць повернеться до Роми.
Матіас Вінья, Getty Images
08 червня 2023, 13:41
Уругвайський захисник Матіас Вінья під час цьогорічного зимового трансферного вікна вирішив долучитись до англійського Борнмута на правах оренди, бо не мав перспектив потрапляння до стартового складу італійської Роми з Жозе Моурінью на чолі.
За останні пів року 25-річний виконавець провів 12 матчів, забивши два м’ячі, однак цього не вистачило для того, щоб у підсумку схилити "вишень" до його повноцінного трансферу.
Ішлось про зобов’язання англійського клубу активувати опцію викупу гравця в 15 млн євро, проте такі витрати в Борнмуті вважали занадто великими.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Рома отримала сповіщення щодо рішення представників АПЛ, тоді як гравець найближчим часом повернеться до розташування італійської команди.